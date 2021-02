Coronavirus : la vaccination débutera le 18 février dans les îles du Finistère

Les premiers habitants des communes insulaires du Finistère seront vaccinés contre le coronavirus le 18 février. L'opération se déroulera sur deux jours à Ouessant et Sein, sur une journée à Molène et Batz. Au total, 528 personnes sont concernées.

75 habitants de l'île de Sein doivent recevoir leur première injection les 18 et 19 février.

Difficile de demander aux insulaires de se rendre dans les centres de vaccination du continent. Pour ces habitants, un dispositif spécial a été élaboré par l'Agence régionale de Santé (ARS) de Bretagne. Comme dans les îles du Morbihan, les doses de vaccin anti-Covid seront acheminées et administrées sur place, par les professionnels de santé locaux avec le concours des pompiers notamment.

Les dates de la vaccination sur les îles

Ouessant : jeudi 18 et vendredi 19 février (285 personnes) à la salle polyvalente

: jeudi 18 et vendredi 19 février (285 personnes) à la salle polyvalente Sein : jeudi 18 et vendredi 19 février (75 personnes) à la caserne des pompiers

: jeudi 18 et vendredi 19 février (75 personnes) à la caserne des pompiers Molène : vendredi 19 février (48 personnes)

: vendredi 19 février (48 personnes) Batz : vendredi 19 février (120 personnes)

Courant janvier, chaque commune insulaire a recensé le nombre d'habitants volontaires et éligibles à la vaccination (personnes de plus de 75 ans, sujets à risque de développer une forme grave de Covid-19, soignants de plus de 50 ans). Les municipalités préviendront directement les personnes concernées de leur heure de rendez-vous.

La date de la seconde injection n'est pas encore fixée, ce sera probablement entre le 11 et le 19 mars.