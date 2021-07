Coronavirus : la vaccination des ados représente 10% de la totalité des vaccinés au centre de Coulaines

La vaccination contre le Covid-19 est lancée pour tous les adolescents âgés de douze ans et plus depuis le 15 juin dernier. Cette vaccination doit être approuvée par les deux parents. Le mineur doit être accompagné par une personne majeure. Il doit fournir l'attestation validée par ses parents, avoir une pièce d'identité et le numéro de la carte vitale sur laquelle il est inscrit.

Au centre de Coulaines, 25 jeunes âgés entre 12 et 18 ans se font vacciner chaque jour. Cela représente environ 10% de la totalité des vaccinations.

Le centre de vaccination de Coulaines a vacciné 140 personnes dans sa première semaine d'ouverture. © Radio France - Clémentine Sabrié

Comme un peu partout en France, les adolescents âgés entre 12 et 18 ans commencent à se faire vacciner contre le Coronavirus. Au centre de vaccination de Coulaines, près du Mans, ils représentent 10% de la totalité des personnes vaccinées. Ils sont tout d'abord accueillis par une personne chargée de vérifier leur identité, de voir l'attestation de leurs parents et d'enregistrer leur numéro de carte vitale pour qu'ils aient ensuite le QR code qui leur permet de prouver qu'ils ont eu l'injection. Les jeunes rencontrent ensuite un médecin individuellement. Et après avoir répondu à un questionnaire de santé, comme pour les adultes, ils reçoivent l'injection. Ils patientent ensuite quinze minutes sur une chaise et peuvent quitter le centre.

Yoann Roustel, est le responsable du centre de vaccination de Coulaines et selon lui beaucoup de jeunes sont un peu stressés à leur arrivée au centre. Beaucoup se font vacciner car ils espèrent avoir une vie différente pour la rentrée scolaire. Tous espèrent pouvoir enlever le masque à la cantine et ainsi retrouver un peu de lien social.