Coronavirus : pourquoi la vaccination obligatoire revient dans le débat

Alors que plusieurs cas de variant Omicron du Covid-19 ont été identifiés en France, en pleine recrudescence de l'épidémie, la vaccination obligatoire est de plus en plus souvent évoquée. Certains pays vont l'imposer. En France, il n'en est pas question pour le moment. On vous explique ce débat.

Alors que les Français se bousculent pour se faire injecter une troisième dose de vaccin anti-Covid, en pleine recrudescence de l'épidémie et sous la menace du variant Omicron, la vaccination obligatoire est de plus en plus souvent évoquée dans les débats autour de l'épidémie. Certains pays européens ont décidé de l'imposer. En France, pour le moment, il n'en est pas question. Certains spécialistes pensent qu'il faudra passer par l'obligation, alors que d'autres y sont opposés. France Bleu vous explique les termes du débat.

Pourquoi reparle-t-on d'une obligation ?

L'arrivée en Europe de la nouvelle vague particulièrement puissante du Covid, qui a d'abord frappé les pays de l'Est, s'est étendue à l'Allemagne et l'Autriche, et touche maintenant d'autres pays, comme la France. Les États s'inquiètent également de l'arrivée du variant Omicron, identifié la semaine dernière. Son profil génétique fait craindre une plus forte résistance à l'immunité, même si sa contagiosité réelle est encore un mystère. Plusieurs cas ont été confirmés en France, et il faut s'attendre à d'autres cas, ont prévenu les autorités.

Jusqu'ici, pour contrer l'épidémie, de nombreux pays, comme la France, ont privilégié la mise en place du pass sanitaire, déjà très restrictif. La France et d'autres pays ont aussi opté pour la vaccination obligatoire concernant certaines professions, comme les soignants ou encore les pompiers.

Mais face à ces nouvelles données, plusieurs pays ont annoncé leur intention de passer à une obligation franche et totale de la vaccination. Jusqu'ici, très peu de pays, parmi lesquels l'Indonésie et le Turkménistan, avaient fait le choix d'imposer la vaccination à toute leur population.

L'Autriche et l'Allemagne passent à l'obligation, la Commission européenne veut y inciter

Mercredi, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen a mis les pieds dans le plat : pour elle, "une discussion doit avoir lieu" dès maintenant sur la vaccination obligatoire dans l'Union européenne. Elle a néanmoins souligné qu'il s'agissait d'une position personnelle, et que c'était à chaque état membre de prendre une telle décision.

Le premier pays de l'Union européenne à avoir tranché est l'Autriche : le pays prépare une loi pour imposer la vaccination de la population adulte au 1er février 2022. De son côté, le nouveau gouvernement de l'Allemagne a mis cette mesure à son programme : il a annoncé mardi que la vaccination obligatoire allait faire l'objet d'une proposition de loi, soumise au parlement avant la fin de l'année.

En Afrique du Sud, le variant Omicron a été détecté la semaine dernière, le président évoque aussi clairement cette possibilité.

Des taux de vaccination variables selon les pays

Mais ces différents pays sont dans des situations contrastées en matière de vaccination. Les trois quarts des Sud-africains ne sont pas vaccinés, alors que c'est le cas pour moins d'un tiers des Allemands. Le choix allemand se justifie-t-il pour autant, afin de convaincre les derniers récalcitrants ? La question se pose d'autant plus dans un pays comme la France, où les non-vaccinés ne représentent qu'un quart de la population totale, et un dixième des personnes éligibles.

Olivier Véran rappelle qu'il n'en est pas question pour le moment

Interrogé mercredi soir lors d'un point presse sur la possibilité de rendre la vaccination obligatoire, le ministre de la Santé Olivier Véran a dit "comprendre" que "certains pays puissent se poser la question", mais a rappelé que ce n'était "pas le choix que la France a fait". "Qui dit obligation dit contrôle et sanction", et la "faisabilité" d'une obligation "n'est pas évidente", a estimé le ministre. Avec "plus de 90% de la population vaccinable qui est vaccinée", la France, qui a privilégié des "incitations très fortes" comme le pass sanitaire, a d'ailleurs atteint une couverture vaccinale "beaucoup plus importante que les pays qui s'interrogent" quant à une éventuelle obligation, a-t-il affirmé. Il a dit privilégier une stratégie "sans obligation si possible".

Une étape "indispensable" pour certains

Véronique Mondain, infectiologue au CHU l'Archet à Nice, se prononce pour la vaccination obligatoire. "Je pense qu'il faut en effet la vaccination obligatoire", a-t-elle affirmé sur France Bleu Azur ce jeudi. Elle affirme, par cette mesure, vouloir éviter un nouvel engorgement des hôpitaux. La très grande majorité des personnes hospitalisés n'est en effet pas vaccinée, comme c'est le cas dans le service de réanimation de l'hôpital de Châteauroux. C'est également le cas à Tours, ou encore à Lille.

"On ne peut pas se permettre d’avoir des hôpitaux saturés" - Carole Delga, présidente de la région Occitanie

Pour les mêmes raisons, la présidente de la région Occitanie Carole Delga, engagée aux côtés d'Anne Hidalgo, s'était prononcée dès le mois d'août pour l'obligation vaccinale. "On ne peut pas se permettre d’avoir des hôpitaux saturés", avait-elle argumenté.

Pour d'autres, le pass sanitaire a atteint ses limites. C'est ce que pense le maire socialiste de Nancy Mathieu Klein, qui est également porte-parole de la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo,. Pour lui, il faut passer à l'obligation vaccinale, comme en Allemagne : "Pourquoi notre pays refuse de passer cette étape indispensable ?"s'est-il demandé sur franceinfo mercredi. "Arrêtons d'être hypocrites", a-t-il expliqué. "Arrêtons de faire croire que le pass sanitaire résoudra à lui seul l'ensemble de la problématique". Le maire de Nancy précise que d'autres vaccins sont obligatoires, sans que cela ne pose problème. "Ne perdons plus de temps", estime-t-il.

L'obligation se heurte à des questions éthiques et pratiques

Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, chargé d'aider le gouvernement face à la crise sanitaire, est pour sa part plutôt contre une obligation vaccinale. Il l'avait envisagée un temps, mais a changé d'avis. "L'immense majorité des grandes démocraties n'est pas entrée dans l'obligation vaccinale", a-t-il souligné ce mercredi face à des députés. Il a exprimé un fort scepticisme, pour des raisons de principe mais aussi d'application pratique.

"Quand vous avez une petite mamie qui vous dit qu'elle ne veut pas se faire vacciner, vous croyez qu'on va envoyer les gendarmes ?" - Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique

"Bien sûr que la santé est un élément essentiel, mais est-ce qu'on doit nous priver quand même d'une certaine forme de liberté ?", s'est-il demandé. Sur le plan pratique, "comment on le contrôle ?", s'est-il interrogé. Sur BFMTV, il a pris l'exemple des personnes âgées non vaccinées, a priori les plus menacées de formes graves du virus. "Quand vous avez une petite mamie qui vous dit qu'elle ne veut pas se faire vacciner, vous croyez qu'on va envoyer les gendarmes ?", a-t-il ironisé.

Un risque de contestation sociale

A quatre mois de l'élection présidentielle, l'obligation risquerait également d'être contestée dans la rue, alors que les manifestations ont déjà été nombreuses contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des professions concernées, comme les soignants. En Guadeloupe et en Martinique, la défiance face à cette obligation pour les soignants a tourné aux violences urbaines, et à une contestation sociale plus large, contraignant le gouvernement à reporter l'obligation au 31 décembre sur les Antilles françaises.

La vaccination obligatoire en janvier en Nouvelle-Calédonie

En France, pourtant, la vaccination obligatoire est en passe de devenir une réalité dans un territoire très éloigné de la métropole, la Nouvelle-Calédonie, où elle doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Là encore, toutefois, se pose déjà la question de sa mise en pratique. À part pour certaines catégories - soignants, enseignants, personnes à risque de forme grave... - aucune amende n'est prévue.