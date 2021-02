Jean Castex a annoncé ce jeudi l'ouverture de la vaccination contre le Covid-19 aux plus de 65 ans à partir de début avril. Autre annonce du Premier ministre : la vaccination sera proposée à tous les plus de 50 ans d'ici mi-mai.

Coronavirus : la vaccination pour les plus de 65 ans sera ouverte à partir de début avril

Où en est la campagne de vaccination contre le Covid-19 deux mois après son lancement ? Malgré la dégradation de la situation sanitaire, "il faut tout faire pour retarder" un confinement afin de "laisser à la vaccination le temps de produire des effets", a déclaré Jean Castex ce jeudi lors d'une conférence de presse.

Trois millions de personnes vaccinées fin février

"La campagne de vaccination se poursuit et s’amplifie. A la fin de ce mois de février, plus de 4 millions de vaccins auront été administrés à plus de 3 millions de personnes", a annoncé le Premier ministre.

Et de préciser : "Nous vaccinons beaucoup, et surtout, je veux insister auprès de vous, nous vaccinons les bonnes personnes. (...) Si certains pays qui nous entourent ont à ce jour davantage vacciné que nous, la France est en tête pour la vaccination des personnes les plus exposées aux formes graves du Covid-19."

Vaccination des plus de 65 ans à partir de début avril

Le gouvernement espère que la vaccination de la majorité des personnes âgées volontaires de plus de 75 ans soit terminé d'ici la fin mars. Selon Jean Castex : "Près de 80 % des résidents d’EHPAD ont été vaccinés. Plus du quart des personnes de plus de 75 ans a été vacciné."

"D’ici fin mars, les deux tiers des personnes de plus de 75 ans seront vaccinées". Conséquence : "Nous ouvrirons début avril la vaccination aux plus de 65 ans", s'est engagé le Premier ministre.

Et le ministre de la Santé Olivier Véran de confirmer : les 65-75 ans accéderont à la vaccination "quoiqu’il arrive d’ici le mois d’avril".

La vaccination proposée à tous les plus de 50 ans d'ici mi-mai

"A la mi-mai, la totalité des personnes de plus de 50 ans se seront vu proposer une première injection", a indiqué le chef du gouvernement.

Pour cette catégorie d'âge, la campagne vaccinale a entamé jeudi une nouvelle étape avec la possibilité pour les médecins de ville d'injecter l'un des trois antidotes autorisés en France, celui d'AstraZeneca, pour les 50-64 ans atteints de comorbidités, soit "un objectif de 2,4 millions de personnes" selon Jean Castex.

"Aujourd'hui, 35.000 Français ont été vaccinés par du vaccin AstraZeneca", s'est félicité pour sa part le ministre de la Santé Olivier Véran. "C'est entre 3 et 4 fois plus que le rythme habituel de vaccination du fait de l'ouverture pour ce public."

Au total, 2,6 millions de personnes ont reçu au moins une dose, dont 1,3 million de personnes ont été vaccinées avec les deux doses.

Deux traitements innovants

Le ministre de la Santé a également fait le point sur deux "traitements innovants" qui pourraient éviter l'apparition de formes graves du Covid-19 :

Le premier concerne l'Interferon, en cours d'études cliniques en France, qui est "une manière pour l'organisme de réagir face à des infections". Et de préciser : "Nous saurons dans quelques semaines si ce traitement est efficace".

en cours d'études cliniques en France, qui est "une manière pour l'organisme de réagir face à des infections". Et de préciser : "Nous saurons dans quelques semaines si ce traitement est efficace". Le second traitement innovant passe par les anticorps monoclonaux. "L'Agence nationale de sécurité du médicament a accordé ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation des anticorps monoclonaux. (...) Il ne s'agit pas à proprement parler d'études cliniques, on est déjà dans une pratique thérapeutique, évidemment encadrée", selon Olivier Véran. Et d'ajouter : "Quelque 83 centres hospitaliers ont déjà reçu des milliers de traitements [par anticorps monoclonaux], qui pourront commencer à être administrés avec prudence (...) pour des patients de 80 ans et plus et qui ont des troubles de l'immunité."