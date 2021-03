Coronavirus : la vaccination reprend avec l'Astra Zeneca en Sarthe

C'est reparti pour la vaccination avec AstraZeneca. La France avait décidé d'arrêter les injections, comme dans plusieurs pays européens, par peur de possibles effets secondaires graves.

Finalement l'agence européenne des médicaments a estimé ce jeudi que le vaccin est "sûr et efficace".

Pour montrer l'exemple Jean Castex se fera vacciner dès ce vendredi après-midi. Une vaccination qui va reprendre également en Sarthe.

Les médecins généralistes de la Sarthe vont reprendre progressivement la vaccination avec les doses d'AstraZeneca. Pour le docteur Bernard Richard, médecin généraliste au Mans et également président de l'Adops72, l'association départementale pour l'organisation des soins en Sarthe, il faut reprogrammer les rendez-vous. Dans son cabinet qui compte trois médecins, la vaccination se fera tous les jours. Ils savent le lundi combien de doses ils recevront pour le jeudi de la semaine suivante.

Notre infirmière libérale qui travaille au cabinet a appelé nos patients et plus de neuf sur dix veulent se faire vacciner. Il y a eu un véritable engouement et on peut vacciner tous les jours. Alors, certes avec la suspension, il y aura peut-être une remise en cause, mais entre le covid et le vaccin, moi je préfère la vaccination.