Coronavirus : la vaccination s'accélère dans les Deux-Sèvres

La vaccination dans les Deux-Sèvres connait un coup d'accélérateur. Avec l'ouverture aux plus de 18 ans depuis ce lundi 31 mai et surtout l'arrivée de doses supplémentaires de vaccins. A l'augmentation qui était déjà programmée s'ajoutent des doses en plus acheminées à la suite de l'apparition d'une mutation du variant britannique le 26 mai dernier dans le département. Ce même variant très rare qui avait touché un quartier de Bordeaux. 35 personnes avaient été testées positives en Deux-Sèvres, dont 30 issues d'un même cluster.

La situation est contenue

"La situation est contenue. Nous n'avons pas trouvé d'autres chaînes de contamination. Une seule personne supplémentaire a été détectée mais elle était déjà identifiée dans la précédente chaîne de contamination", précise Laurent Flament, directeur de l'Agence régionale de santé dans les Deux-Sèvres. Pendant une quinzaine de jours, les cas positifs seront analysés systématiquement pour connaître le type de virus.

Plus de 43% des Deux-Sévriens ont au moins reçu une première dose avec un record ce jeudi 3 juin : 5500 injections. Le département des Deux-Sèvres, avant-dernier de Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine, commence à rattraper un peu son retard.

Possible de décaler sa seconde dose pour les vacances

Si l'on se rend sur l'application Doctolib on trouvait ce vendredi après-midi des créneaux disponibles dans les jours qui viennent. Mais les Deux-Sévriens sont au rendez-vous assure Laurent Flament : "Il faut savoir qu'il y a des gens qui prennent rendez-vous mais que ne se présentent pas. Chaque jour, on augmente le nombre de vaccinations. Le soir, il reste très peu de doses dans les frigos et on n'a pas de souci pour trouver des personnes à vacciner".

Craint-il un effet grandes vacances ? "C'est une question qui se pose. Cela ne se ressent pas encore en Deux-Sèvres. Il y a des assouplissements qui permettent de prendre la deuxième injection jusqu'à sept semaines après la première", rappelle le directeur de l'ARS 79. Car les deux-rendez-vous doivent bien avoir lieu dans le même centre de vaccination a précisé le ministre de la santé.