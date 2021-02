Coronavirus : la vaccination s'invite dans les communes rurales du Finistère

Les habitants âgés de plus de 75 ans ou à risques pourront se faire vacciner contre le coronavirus dans les quatre coins du Finistère. Le préfet, l'agence régionale de santé (ARS) et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), viennent de lancer ce 23 février, une campagne de vaccination mobile dans les communes rurales du département, en plus des 11 centres de vaccination fixes déjà mis en place. "Il est important que toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées puissent le faire. C'est un droit d'avoir accès à tous les services, même lorsqu'on se trouve dans des territoires qui se sentent un peu éloignés", glisse le préfet Philippe Mahé.

Une centaine d'habitants de Brasparts à pu se faire vacciner ce mardi 23 février. © Radio France - Adeline Divoux

Les sapeurs-pompiers se rendent ainsi dans une douzaine de communes du centre Finistère cette semaine, avant d'aller dans le Cap Sizun la semaine prochaine. Une centaine de personnes a pu bénéficier du vaccin ce mardi à Brasparts, dans les Monts d'Arrée, comme Marie, une habitante de la commune de 90 ans. Jusque-là, sa fille Elisabeth n'arrivait pas à lui prendre de rendez-vous. "Il n'y avait aucune disponibilité sur le site de Doctolib depuis un mois, que ce soit à Chateaulin, Quimper, Brest ou Morlaix. Je regardais au moins deux fois par jour, mais il n'y avait rien", dit-elle, soulagée d'avoir enfin pu trouver un créneau.

Une organisation en amont

Ce dispositif, coordonné par le SDIS, demande une organisation en amont. "Il faut déjà que l'on repère les locaux avec les mairies, que l'on établisse aussi avec elles le planning de passage de leurs administrés qui bénéficient du vaccin", indique Dominique Pham, le médecin en chef du SDIS 29. Pour chaque commune, il faut compter environ 4 heures de vaccination.

Si les sapeurs-pompiers sont pour l'instant à la manœuvre, l'objectif est de travailler directement avec les médecins et les infirmiers locaux. "Nous avons organisé cette vaccination mobile de façon urgente, donc nous n'avons pas eu le temps d'organiser cela avec eux, mais ils seront sollicités pour la seconde injection dans un mois, comme cela été fait dans les îles finistériennes et dans les centres fixes", précise le docteur Pham.

Cette campagne vaccinale mobile, qui s'étale sur deux semaines, concerne d'abord les communes de Berrien, Bolazec, Botmeur, Brasparts, Brennilis, Commana, Huelgoat, La Feuillée, Lannédern, Le Cloître-Pleyben, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Locmélar, Loqueffret, Plounéour-Menez, Plouyé, Saint-Rivoal, Saint-Sauveur, Scrignac et Sizun. La semaine prochaine, place aux communes d'Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Cléden-Cap-Sizun, Confort-Meilars, Goulien, Mahalon, Plogoff, Plouhinec, Pont-Croix et Primelin.