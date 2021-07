Coronavirus : la vaccination "sans rendez-vous" amenée à disparaître au vaccinodrome de Bordeaux ?

Une réflexion est engagée par l'ARS et la préfecture pour supprimer la file d'attente qui permet aux personnes n'ayant pas de créneau de se faire vacciner. Une annonce doit être faite sous peu, mais elle tombe à un moment où la demande est forte, en raison de l'élargissement du pass sanitaire.

J moins 1 avant le premier élargissement du pass sanitaire. À partir de ce mercredi, il sera obligatoire pour entrer dans les lieux de culture et de loisir. Face à cette mesure, de plus en plus de Girondins cherchent à se faire vacciner. Problème : les plateformes pour réserver un créneau en ligne sont prises d'assaut.

Alors à Bordeaux, l'une des meilleure solution pour contourner cette difficulté est d'essayer de se présenter sans rendez-vous au vaccinodrome du Parc des expositions. Une file d'attente est d'ailleurs réservée aux personnes dans cette situation.

Néanmoins, l'Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture de Gironde planchent actuellement sur une éventuelle suppression de cette vaccination "sans rendez-vous". Une décision doit être bientôt annoncée. Elle devait d'ailleurs intervenir ce week-end. Mais en attendant, le vaccinodrome bordelais continue d'accepter les "sans rendez-vous", au compte goutte, cela dit. À raison d'une personne "sans rendez-vous" pour 10 avec rendez-vous.

Le vaccinodrome pourrait ouvrir 200 créneaux supplémentaires chaque jour. © Radio France - © Quentin Perez de Tudela

Résultat : une longue file d'attente à l'entrée du site. "Ça n'est pas concevable de laisser attendre dehors ces personnes sans rendez-vous. Cela créé de l'animosité, relève Ludovic Adam, infirmier coordinateur du vaccinodrome. À terme, nous nous recentrerons sur la vaccination "avec rendez-vous". Mais tant que nous n'avons pas d'indication de la part des autorités, nous continuons d'accueillir tout le monde", poursuit l'intéressé.

Si la vaccination "sans rendez-vous" disparaît, le vaccinodrome du Parc des expositions devrait ouvrir, chaque jour, 200 nouveaux créneaux.