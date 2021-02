Coronavirus : la vaccination se poursuit à un rythme d'escargot dans le Finistère

L'accès au vaccin contre la Covid-19 relève du parcours du combattant, du fait du manque de doses. Dans le Finistère comme ailleurs, l'offre reste très inférieure à la demande. Et plus d'un mois après l'ouverture de la campagne aux plus de 75 ans, ils sont encore nombreux à rester sur le carreau.