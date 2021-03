La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte au plus de 70 ans dès samedi, a annoncé Emmanuel Macron ce mardi en marge de la visite d'un centre dédié à Valenciennes (Nord).

Coronavirus : la vaccination sera ouverte aux plus de 70 ans à partir de samedi, annonce Emmanuel Macron

La vaccination contre le Covid-19 sera étendue aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité à partir de samedi, a annoncé mardi Emmanuel Macron en visitant un centre de vaccination à Valenciennes (Nord). "Je veux qu'on organise les choses de manière méthodique, descendre par tranches d'âge", a expliqué le chef de l'État à des soignants, en annonçant aussi la mise en place d'un numéro de téléphone dédié pour les personnes de plus de 75 ans n'ayant pas encore réussi à se faire vacciner.

Le gouvernement a annoncé l'ouverture de 35 "vaccinodromes" qui doivent permettre de vacciner massivement les Français contre le Covid-19. Ils "seront opérationnels dans les prochains jours", a dit mardi la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher sur BFMTV. "On est en train de travailler avec les élus locaux pour les mettre en place", a-t-elle précisé. "Nous avons une accélération de la livraison du nombre de doses et donc nous pouvons passer à une deuxième phase de vaccination plus massive", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement, qui avait initialement écarté l'idée d'utiliser de grands centres, associés à l'échec de la campagne de piqûres contre la grippe H1N1, s'est finalement ravisé. Pour l'heure, et après l'interruption de l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca pendant quelques jours la semaine dernière, la France compte plus de 6,35 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, dont près de 2,5 millions vaccinées avec deux doses. Le gouvernement table toujours sur 10 millions de premières doses injectées mi-avril. "Ce sera clairement BioNTech/Pfizer qui va fournir le plus grand nombre de doses dans les semaines qui viennent", a indiqué Agnès Pannier-Runacher.