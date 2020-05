Coronavirus : la vente de masques dans les grandes surfaces, "un scandale" pour les pharmaciens

Ils se sentent "lésés", "dupés". Dans un communiqué, le Conseil de l'Ordre des pharmacies en Occitanie fait part de sa colère aux instances gouvernementales. En effet, à partir du lundi 4 mai, des masques grand public réutilisables et des masques à usage unique seront vendus dans plusieurs grandes surfaces en France, "avec des approvisionnements qui monteront en puissance à partir du 11 mai".

Au total, on parle de 500 millions de masques à usage unique et réutilisables disponibles dans les semaines à venir dans ces supermarchés. Une nouvelle donne et une sacrée surprise pour les pharmaciens. Jusqu'à présent, ils étaient les seuls habilités à en vendre, avec des stocks nettement plus limités, parfois obligés de les distribuer "au compte-goutte" selon l'Ordre des pharmaciens en Occitanie.

Pendant sept semaines, les pharmaciens ont en effet dû gérer leurs stocks, en priorisant la vente de masques aux personnels soignants et à aux plus fragiles. Les premiers stocks écoulés au début de la crise, distribués par l'Etat, étaient même périmés selon Jean-Marie Guillermin, le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens en Midi-Pyrénées. "On nous a demandé pendant des semaines d'être le plus économe possible, de prioriser la vente de masques, et là les grandes surfaces arrivent d'un coup".

Pour Bruno Galan, le président de l'Ordre régional des pharmaciens en Occitanie, les questions sont nombreuses. Il se demande encore comment les grandes surfaces peuvent trouver aussi facilement une telle quantité de masques en si peu de temps. "On nous a pris pour des imbéciles" martèle t-il. "Comment des commandes de plusieurs millions de masques ont-elle pu être prises pour des grandes surfaces, alors que les pharmacies ne pouvaient pas en acheter depuis des semaines? Les collègues sont écœurés". Et ils demandent maintenant des comptes.

Une enquête parlementaire

Les pharmaciens souhaitent maintenant que les masques soient réquisitionnés par l'Etat et donnés en priorité au personnel soignant. Ils demandent également qu'une enquête parlementaire soit ouverte pour savoir quand et comment toutes ces commandes ont pu être passées.