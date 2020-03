Coronavirus : la ville de Caen restreint l'accès à l'hippodrome de la Prairie

Des barrières disposées aux entrées de l'hippodrome de la Prairie à Caen pour en restreindre l'accès. La ville souhaite éviter un afflux trop important dans ce lieu très prisé des promeneurs et des joggeurs. Surtout en période de confinement.

Une semaine après la mise en place du confinement, les mesures ont été renforcées pour limiter au maximum les déplacements hors du domicile. Les sorties pour s'aérer ou faire du sport sont toujours autorisées, mais dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile, pendant une heure maximum et seul. La ville de Caen a décidé du coup de restreindre l'accès à des lieux de promenades très prisés des habitants comme l'hippodrome de la Prairie.

Des barrières ont été placées ce mardi matin aux entrées du cour Koenig

Sortie d'une heure au soleil, autorisation dans la poche, pour Sylvie et Eric, riverains de l'hippodrome de la Prairie à Caen. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Sylvie et Jacques, deux riverains ont bien du mal à comprendre. "Interdire cette voie très large c'est surprenant, du coup nous allons tous nous retrouvez sur les trottoirs ?" Un cycliste brave malgré tout l'interdiction, sous les yeux d'une passante qui s'agace de voir la scène. "Il faut que tout le monde respecte les consignes sinon on ne va pas s'en sortir !

"Assis sur un banc au soleil, Michel lui savoure l'instant. Il l'avoue, il sort plus d'une heure dans la journée. "Si je reste un peu traîner, je peux toujours modifier les chiffres pour transformer 16h en 18h..." Quant à Guillaume, parisien confiné à Caen, il compte bien respecter l'heure autorisée de sortie, mais tant qu'on ne lui interdit pas de faire son jogging, il continue. Il repart sur la piste de l'hippodrome, où les promeneurs se croisent de loin sous un soleil splendide. Un père de famille avec ses deux filles de 10 et 13 ans en profite lui aussi. "On préfère se dégourdir les jambes ici plutôt que sur le parking devant l'immeuble".

Malgré la restriction de l’accès au lieu, des Caennais continuent de se promener sur l’hippodrome de la Prairie. © Radio France - Nolwenn Le Jeun

D'autres lieux de rassemblement interdits à Caen

Des barrières ont été disposées ou vont l'être dans les prochains jours : à la Prairie-Cour Koenig, à la Vallée des Jardins, Cour Napoléon et en proximité du Château. "Tous ces lieux ont été identifiés comme sensibles car zones de rassemblement ou de flux trop importants afin d'inciter au respect des consignes sanitaires" indique la ville de Caen.

La préfecture du Calvados rappelle de son côté le montant des amendes en cas de non respect des consignes. Une amende forfaitaire de 135 euros, majorée à 375 euros si elle n'est pas réglée dans les délais. En cas de récidive, la sanction peut monter à 1500 euros.