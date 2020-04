Coronavirus : la ville de Gouesnou distribue 10.000 masques aux habitants

10.000 masques en tissu fabriqués pour les habitants de Gouesnou : la ville située près de Brest va commencer les distributions à sa population dès ce vendredi 24 avril. Pour le maire Stéphane Roudaut, il s'agissait de "réagir rapidement" aux recommandations de l'Académie de médecine, sans attendre des mesures nationales.

Distribution sous conditions

La première distribution, d’environ 2 000 masques, aura lieu sous la halle ce vendredi, entre 10 heures et 12h30. Les suivantes se feront au fil des jours, en fonction de la réception de nouveaux masques. Ce sera limité à deux masques par personne et quatre par foyers : ils peuvent être portés jusqu’à quatre heures d’affilée, et sont lavables à 60°c avec une lessive classique.

Pour les récupérer, il faudra présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile (ou sa carte électorale). Si vous venez chercher des masques pour un proche, il est nécessaire de présenter la pièce d’identité du bénéficiaire, ainsi qu’une procuration. "Une participation volontaire de 2 € minimum par masque sera appréciée", indique la mairie, soit en espèces (avec l'appoint), soit par chèque à l’ordre du Trésor public de Gouesnou. Cela correspond aux fonds engagés par la collectivité, entre le prix du tissu et des élastiques et la gestion logistique.

Mobilisation des agents

Cette confection de masques en masse a nécessité une réorganisation en mairie. Une fois le matériel livré, des agents volontaires effectuent la découpe des patrons et conditionnent les quantités demandées. Ils sont ensuite distribués par les services technique et la police municipale aux couturières. Une fois confectionnés selon un tutoriel précis, les masques sont rapportés et vérifiés en mairie puis expédiés en blanchisserie. Ils en reviennent lavés, séchés et traités avec un virucide.

_"_J’invite les Gouesnousiens à porter leurs masques dès lors qu’ils sont amenés à sortir pour se rendre dans un commerce, à La Poste, indique le maire Stéphane Roudaut. En bref, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entrer en contact avec quelqu’un d’autre. Il ne sert à rien de le porter chez soi, et encore moins toute la journée".