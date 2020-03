Coronavirus : la ville de Guéret donne 4500 masques à l'hôpital de Guéret

La ville de Guéret vient de retrouver 5500 masques type FFP2, datant de la grippe H1N1, dans ses stocks. 1000 ont été donnés au CCAS (centre communal d'action social) et 4500 à l'hôpital de Guéret.

Des masques stockés en prévision de l'épidémie H1N1

Ces masques datent de 2010 : "Lors de l'épidémie H1N1, on a acheté un certain nombre de masques pour nos personnels et les écoles" explique Michel Vergnier, le maire de Guéret. L'épidémie, rapidement terminée, les masques ont été rangés puis oubliés dans un entrepôt de la ville.

Sur les 5500 masques, mille ont été attribués aux personnels du centre communal d'action social de la ville (CCAS), en charge notamment du soin à domicile. Les 4500 autres ont été récupérés par l'hôpital de Guéret ce jeudi après-midi.