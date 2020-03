Coronavirus : la ville de La Rochelle prend quelques mesures préventives

Pas de cas confirmé de Coronavirus sur La Rochelle et son agglomération, mais la ville prend quelques mesures préventives.

Le gel hydroalcoolique est de plus en plus utilisé au sein des services de la ville de La Rochelle, et de l'agglomération. Un gel aussi largement diffusé dans les lieux publics, comme à la médiathèque pour éviter une propagation éventuelle. Cela doit faire parti des gestes à adopter aujourd'hui, tout comme un lavage des mains plusieurs fois par jour.

Mise en congé exceptionnel d'agents de retour de zones à risques

Rien de très nouveau avec ces mesures souhaitées déjà par le ministère de la santé, mais ce qui l'est en revanche à l'échelle de la ville et de l'agglomération, c'est la mise en congé exceptionnel d'agents de retour de zones à risques. Pas de contamination, mais par précaution, quatre à cinq d'entre eux sont invités à rester chez eux. S'ils le peuvent, ils effectuent du télétravail à la maison ou se voient octroyer 14 jours. Une autorisation spéciale d'absence, sans carence, des jours donc payés.

La remise de diplômes du groupe Excelia est annulée

Quelques événements avec des concentrations de personnes sont annulés, comme la remise de diplômes du groupe Excelia qui devait rassembler près de 1500 personnes à l'espace Encan à La Rochelle ce Vendredi. Plusieurs d'entre elles venaient de zone à risque.

L'accès aux maisons de retraite médicalisées n'est plus libre

Mais surtout depuis le début de la semaine, les conditions d'accès aux Ehpad se sont durcies. Il y en a 5 sur l'agglomération Rochelaise, gérées par le centre communal d'action social. Près de 250 personnes. Pour protéger au maximum ces personnes âgées dépendantes très fragiles face au virus, l'accès à ces maisons de retraite médicalisées n'est plus libre, mais limité aux familles. Un questionnaire est même rempli à l'entrée, et c'est le directeur qui valide l'accès ensuite.

Si le virus passe au stade 3, c'est à dire en pandémie, un véritable cordon sanitaire sera dressé autour de ces établissements, avec des entrées très filtrées.