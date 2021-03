Coronavirus - La ville de Limoges va délocaliser son centre de vaccination pour doubler sa capacité

Dans une semaine, à partir du lundi 29 mars, la Ville de Limoges va délocaliser son centre municipal de vaccination au centre culturel Jean-Moulin (76 rue des Sagnes). Ce nouveau site permettra un doublement du nombre de lignes vaccinales, en passant de 252 personnes vaccinées par semaine à 528.

Ce "déménagement" va aussi permettre une "mutualisation des ressources humaines engagées (professionnels de santé, personnel administratif)" dans cette opération, indique la Ville de Limoges, qui précise être soutenue dans cette démarche par les Pompiers de l’Urgence Internationale et l’Ordre de Malte pour aider à la constitution des ressources en professionnels de santé, en plus des volontaires libéraux et retraités.

Comment prendre rendez-vous ?

Ce nouveau centre de vaccination sera ouvert au public du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, ainsi que le samedi de 9 h à 13 h. Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone ou sur internet.

> Par téléphone au 0 800 009 110 (numéro national, 7j/7 de 6 h à 22 h ) ou au 05 55 08 75 20 (numéro départemental, du lundi au vendredi de 7h30 à 20 h et le samedi de 7 h 30 à 12 h).

> Par internet : www.sante.fr