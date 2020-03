Coronavirus : la ville de Louviers met en place une cellule de prévention et d'action

Mieux vaut prévenir que guérir, ce pourrait être le proverbe qui motive la mise en place par la ville de Louviers d'une cellule d'action et de prévention face au risque d'épidémie de coronavirus. "Pour éviter la panique, rien de tel que la transparence" explique François-Xavier Priollaud, le maire de Louviers qui se veut rassurant :

Aucun motif d'inquiétude sur Louviers et notre territoire, juste des comportements à adopter"

À ce jour, il n'y a qu'un seul malade du coronavirus en Normandie, en Seine-Maritime.

Une cellule mise en place pour que les Lovériens soient prêts en cas de virus explique le maire François-Xavier Priollaud Copier

Informations sur les panneaux numériques et dans les écoles

Les panneaux numériques de la ville sont utilisés pour dispenser les informations sur la conduite à tenir, notamment le numéro vert 0.800.130.000 à appeler en cas d'interrogation. Sur son site internet, la ville de Louviers met en place un site dédié pour informer la population. Les habitants connaîtront ainsi en temps réel l'évolution du virus à Louviers, "en toute transparence" indique le maire, pour aussi permettre de lutter contre les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux.

Ne pas aller à l'hôpital ou chez votre médecin traitant

Plusieurs personnes se sont présentées aux urgences du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, "ce n'est pas du tout la procédure" se désole le directeur du CHI Didier Poillerat :

De grâce qu'ils appellent le 15"

"Il n'y a pas de problème particulier à ce jour, le plus important, c'est d'avoir des mesures de bon sens" avance Didier Poillerat, "se laver les mains très régulièrement et limiter les échanges". Dans les écoles de la ville, des affiches sont placardées pour rappeler ces gestes élémentaires. Les différents établissements ont d'ailleurs été fournis en savon et du geste hydroalcoolique est en cours de livraison.