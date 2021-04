Coronavirus : la ville de Lunel interdit de cracher dans la rue

La ville de Lunel tape du poing sur la table et interdit de cracher dans la rue. Le maire a pris un arrêté municipal pour encadrer cette interdiction et créer une amende de 38 euros pour les contrevenants. Une mesure prise pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le maire, Pierre Soujol, promet une tolérance zéro et explique qu'"en temps normal, cracher dans la rue c’est déjà dégoûtant, mais que dire de ce comportement en cette période de propagation du virus ? On est tous en chaussures, on marche dans la rue, on croise le crachat d’un impoli et on rentre chez soi… peut-être le virus collé aux semelles. Je pense que les gestes barrière s’accomplissent aussi par ce type d’acte."

La ville de Lunel a connu ces dernières semaines une hausse du nombre de contaminations au coronavirus. Ce qui avait donné lieu à un rappel à l'ordre de la part du préfet de l'Hérault à l'ensemble des communes du lunellois pour que les maires fassent respecter les règles sanitaires.