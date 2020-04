Coronavirus : La Ville de Nîmes espère 700 000 masques pour ses habitants

Jean-Paul Fournier souhaite "anticiper la probable décision du gouvernement de rendre obligatoire, pour d’évidentes raisons sanitaires, le port du masque pour toute la population". C'est en ces termes que le maire de Nîmes déclare ce jeudi vouloir passer une commande de 700 000 masques, pour lutter contre l'épidémie de covid-19. En milieu de journée déjà, l'agglomération "Nîmes Métropole" a déjà annoncé la commande ferme de 270 000 masques. La Ville, précise le communiqué, "a pris connaissance de l’offre de l’agglomération et réserve sa décision au vu de l’examen des délais de livraison pour répondre le plus rapidement possible aux besoins des Nîmois". La Ville est en procédure d’étude et d’achat avec plusieurs fournisseurs sur le territoire national et devrait être livrée des premières commandes d’ici la fin avril/début mai.

« Il n’est pas question que nos concitoyens se voient privés de liberté de circulation, une fois le déconfinement autorisé, sous ces conditions de port de maques. Je souhaite que tous les Nîmois puissent être dotés de deux masques par personne », Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes

Selon la mairie, 100.000 masques ont ainsi déjà été confirmés (en tissus et réutilisables) à une entreprise en Haute Savoie (à 0,82 cts l’unité). Ils sont tous en tissu et réutilisables. Une autre commande, cette fois de 300.000 masques à usage unique, a été actée avec l’Association des Maires de France.

Par ailleurs, sur un plan plus local, la société Bastide médical serait prête à répondre çà une commande de l'ordre de 300.000 masques tissus.

Quant aux services de la Ville, ils confectionnent eux-mêmes 200 masques en tissu chaque jour, au sein de l’atelier des services techniques. Ce qui a notamment "permis de doter l’ensemble des agents municipaux en contact avec la population".