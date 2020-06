Coronavirus : la ville de Pékin en partie reconfinée

La crainte d'une seconde vague de coronavirus plane au dessus de la capitale chinoise. Un confinement d'urgence a été décrété dans 11 quartiers résidentiels de Pékin, après l'apparition d'un nouveau foyer de coronavirus dans un marché non loin, ont annoncé samedi les autorités.

Sept cas de contamination au Covid-19 ont d'abord été recensés dans les environs du marché Xinfadi, un marché de viande, dont six samedi, selon les autorités sanitaires. Mais 45 autres cas, asymptomatiques, ont été détectés après des tests pratiqués sur près de 2.000 employés du marché, a indiqué un responsable de la santé de Pékin, Pang Xinghuo.

Un premier cas de Covid-19 à Pékin en deux mois avait été annoncé jeudi, une personne qui s'était rendue au marché de Xinfadi la semaine dernière et n'avait pas quitté la ville récemment. Parmi les six nouveaux cas annoncés ce samedi figurent trois employés du marché de Xinfadi et trois employés d'un centre de recherche sur la viande situé à sept kilomètres du marché. L'un d'entre eux s'était rendu au marché la semaine dernière.

De mesures "de guerre"

Le marché a été fermé par les autorités, de même qu'un marché aux fruits de mer où s'était rendue une des personnes contaminées, pour que des opérations de désinfection et de collectes d'échantillons y soient pratiquées. Des centaines de policiers ont été vus par des journalistes de l'AFP près des deux marchés.

Neuf écoles et jardins d'enfants des environs ont été fermés. Les responsables du district de Fengtai ont annoncé samedi mettre en place un "mécanisme de guerre" pour faire face à cette nouvelle vague de contaminations.

Ce vendredi, les autorités de Pékin ont également reporté le retour des élèves dans des écoles primaires de la ville et ont suspendu tous les événements sportifs. Les visites de groupes d'autres provinces dans la capitale chinoise ont été suspendues samedi.

Samedi matin, des volontaires faisaient du porte à porte dans plusieurs districts de Pékin, demandant à leur interlocuteurs s'ils s'étaient récemment rendus au marché de Xinfadi. Et les autorités ont annoncé l'organisation prochaine de tests à grande échelle pour toute personne ayant été en "contact étroit" avec le marché de Xinfadi depuis le 30 mai.

Les autorités sanitaires ont également ordonné une inspection à l'échelle de la ville, concernant la viande fraîche et congelée, la volaille et le poisson, dans les supermarchés, les entrepôts de stockage et les services de restauration.

La Chine a officiellement dénombré 4.634 décès provoqués par la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 422.000 morts dans le monde.