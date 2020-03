Coronavirus : la ville de Péronne instaure un couvre-feu

Une nouvelle commune de la Somme a décidé d'instaurer un couvre-feu pour éviter la propagation du Covid-19.

Péronne, à l'est du département, veut mieux faire respecter le confinement pour lutter contre le coronavirus. A compter du 25 mars et jusqu'au 30 avril 2020, les habitants n'ont plus de droit de sortir de chez eux entre 22 heures et 5 heures du matin, sauf pour raisons professionnelles ou médicales. Thérèse Dheygers, la maire de la commune a décidé de prendre un arrêté : "Il y a encore trop de gens qui sont dehors le soir. En début de semaine, pas moins de 10 procès-vebaux ont été dressés en une seule soirée ! Chacun doit prendre ses responsabilités et ne pas se promener outre-mesure."

Dans la Somme, d'autres communes comme Albert, Amiens et Doullens ont aussi mis en place des couvre-feu sur les mêmes créneaux horaires.