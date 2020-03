Coronavirus : la ville de Reims désinfecte ses espaces publics

Avec des laveurs à haute pression, des micro-balayeuses et des pulvérisateurs sur le dos, six agents de la ville de Reims (Marne) ont réalisé la première désinfection de l'espace public dans la commune. Ce vendredi matin, ils ont pulvérisé un produit qui tue les bactéries et les virus.

Il s'agissait d'un test "grandeur nature" afin de déterminer la quantité de produit et le matériel nécessaire ainsi que le nombre d'agents requis. À l'avenir, un maximum de lieux "sensibles" seront nettoyés, comme les abords de certains magasins, des hôpitaux, des pharmacies et des Ehpad.

Quel est ce produit ?

C'est un désinfectant déjà utilisé pour nettoyer les canisettes qui a été pulvérisé. Le produit n'est donc pas dangereux pour l'Homme ni pour les animaux. Reste à savoir s'il est nocif au Covid-19, en tout cas il est certain qu'il tue les bactéries et les virus, c'est ce qu'affirme un spécialiste sollicité par la ville.

Des désinfections récurrentes ?

L'opération menée ce vendredi matin est en tout cas vouée a être répétée mais à quelle fréquence ? Pour le moment, rien n'est décidé. D'autres villes du Grand Est désinfectent également leurs rues, Amnéville (Lorraine) a commencé jeudi en pulvérisant de l'eau et de la javel. Dès lundi, ce sera au tour des agents de Charleville-Mézières (Ardennes) d'enfiler leur combinaison.