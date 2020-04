Coronavirus : la ville de Reims distribue des masques aux commerçants de proximité

La police municipale rémoise et les équipes de la mission commerce de la ville ont commencé la distribution de masques chirurgicaux, ce mercredi, à destination des commerçants rémois de proximité. Il s’agit d’équiper l’ensemble des commerces de première nécessité de la ville, comme les boulangeries, boucheries, commerces de bouches, etc…

La distribution va s’étaler sur la semaine, à raison d’une boîte de 50 masques par établissement, précise le maire Arnaud Robinet sur sa page Facebook. La ville de Reims compte plus de 720 commerces, sans compter les grandes surfaces, et quelques 2783 employés dans ces commerces de proximité.

"Dans cette période de confinement, nos commerçants et leurs salariés sont en première ligne pour garantir aux habitants de Reims et du Grand Reims la possibilité de s’approvisionner en produits de première nécessité. Après avoir prioritairement concentré nos efforts sur le personnel soignant, il était normal que nous fassions un geste pour protéger nos commerçants de proximité qui continuent à faire vivre nos quartiers et nos communes", expliquent Arnaud Robinet et Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims, dans une déclaration commune.

De son côté, Catherine Vautrin prend contact avec les maires du Grand Reims pour évaluer le nombre de commerces à équiper à l’échelle de la communauté urbaine. La ville de Reims a déjà distribué 1,5 millions de masques de protection au personnel soignant du CHU, de la clinique Courlancy, de l’Institut Godinot, ou encore aux infirmières.