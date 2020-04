Coronavirus : la Ville de Rennes veut faire fabriquer 500 000 masques

Distribuer des masques à toutes les Rennaises et tous les Rennais, c'est l'objectif de la Ville, déjà affiché depuis le 8 avril. Les modalités ont été précisées ce mardi, par la mairie. Elle annonce qu'il s'agit de masques "barrière à usage non sanitaire de catégorie 2", disponibles en taille adulte et enfant, réutilisables, et lavables à 60 degrés.

La Ville a l'intention d'en faire fabriquer 500 000, dont 250 000 seront destinés à la population rennaise. Ces masques, à leur arrivée, seront progressivement distribués aux Rennais, selon un calendrier qui reste à définir. Les 250 000 autres seront à destination des "communes de la Métropole qui le souhaitent ainsi qu’à la Région Bretagne", précise le communiqué.

Fabriqués par six entreprises d'Ille-et-Vilaine et une de la Sarthe

Ces masques seront fabriqués sous la direction de TDV, une entreprise basée à Laval, qui supervisera leur confection dans sept entreprises basées à Liffré, Fougères (Ille-et-Vilaine) et à Brûlon (Sarthe). Il s'agit d'entreprises de maroquinerie et de prêt-à-porter qui se lancent donc dans la fabrication de masques pour lutter contre le coronavirus. La mairie indique également qu'elle a proposé de faire passer le taux de TVA de ces masques de 20 à 5,5% "considérant que ces derniers sont devenus, de fait, des produits de première nécessité".

Par ailleurs, les services de la mairie de Rennes, notamment ceux de la sellerie municipale, fabriquent déjà depuis la mi-mars des masques, dans les ateliers municipaux. Les équipes seront renforcées, ce mercredi 15 avril, par les costumières de l'Opéra, avec un objectif de fabriquer 400 masques par jour. Les masques ainsi fabriqués seront fournis aux agents de la mairie et de la Métropole.