Coronavirus : la ville de Rouen lance un plan d'alerte pour les seniors

Ce PASS (Plan d'Alerte Solidarités Seniors) est le même que le système d'alerte déclenché lors des épisodes de canicule ou de grand froid. Il est adapté pour la pandémie de Covid-19.

Tout rouennais ou rouennaise de plus de 65 ans ou bénéficiaire d'une prestation adulte handicapé peut s'inscrire sur les listes de veille de la ville. Elles sont alors contactées par les équipes municipales ou celles du CCAS (Centre communal d'action sociale) qui leur délivrent des messages de prévention et évaluent leur état de santé. Si une urgence est détectée, les secours sont appelés.

Les personnes déjà inscrites seront appelées.

Pour s'inscrire sur le fichier, il faut soit remplir sa demande en ligne à cette adresse, soir appeler le 02 32 08 60 80, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. Après l'inscription, vous recevrez un accusé de réception de votre demande.