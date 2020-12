Coronavirus : la ville de Saint-Max va proposer un dépistage massif avant les fêtes

Alors qu'une campagne massive de tests Covid débute ce lundi au Havre et à Charleville-Mézières, la commune de Saint-Max, dans le Grand Nancy annonce un dépistage organisé du coronavirus du 18 au 23 décembre juste avant Noël. Avec des résultats en quelques heures.

Le coup d'envoi de campagnes de dépistage du Covid dans deux grandes villes à partir de ce lundi 14 décembre, au Havre et Charleville Mézières. Objectif, toucher un maximum d'habitants pour enrayer la propagation du virus. Des campagnes du même type auront lieu mi-janvier, à Saint-Etienne et Roubaix. L'idée, c'est de tester mais aussi de tracer et d'isoler ensuite. Dans le Grand Nancy, pas d'opération de ce genre mais à Saint-Max, par exemple, le maire LR Eric Pensalfini a décidé de proposer en lien avec un laboratoire un dépistage massif du 18 au 23 décembre.

Résultats théoriquement en six à huit heures

Il s'agira de tests PCR, gratuits, sur rendez-vous au foyer culturel Gérard Léonard de 8 heures à 18 heures, avec des résultats rendus six à huit heures après le test. Pour Eric Pensalfini, il fallait proposer une petite ceinture de sécurité avant les fêtes :

"C'est de proposer à nos concitoyens de pouvoir aller aux festivités de Noël dans les meilleures conditions en se sentant un peu en sécurité. Certes, le test PCR ne résoudra pas tout mais ça peut rassurer."

Les gestes barrières devront être respectés même avec un test négatif, d'ailleurs un document d'information sera remis à tous les participants pour connaître la marche à suivre.

Plus de 5.000 personnes pourraient être testées

La ville et le laboratoire Synlab se sont donnés les moyens pour toucher une majorité de la population de la commune puisqu'avec plus de 800 tests possibles par jour, ce sont plus de 5.000 personnes qui pourraient être testées, dans une commune d'environ 10.000 habitants tous âges confondus. Des tests qui seront également accessibles aux habitants d'autres communes. Pour les réservations, cela se passe sur Internet ou par téléphone au 03.83.20.00.79.