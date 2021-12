Coronavirus : la ville de Strasbourg élargit son offre vaccinale

La Ville de Strasbourg annonce ce jeudi augmenter son offre de vaccination. Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent toujours venir sans rendez-vous pour recevoir une dose du vaccin Moderna.

Dès le lundi 20 décembre, les personnes âgées de plus de 30 ans recevront le vaccin Moderna et les personnes de moins de 30 ans du Pfizer. Des orientations nationales qui s'appliqueront "quel que soit le vaccin mentionné lors de la prise de rendez-vous pour les plus de 30 ans", précise le communiqué.

A partir du lundi 3 janvier, le centre de la Bourse ouvrira tous les jours avec des plages horaires élargies de 9h à 19h.

Des sites de vaccinations itinérants

En janvier, des sites de vaccination itinérants vont reprendre du service dans les quartiers strasbourgeois.

Gymnase Fischart : du 5 au 8 janvier, du 2 au 5 février et du 2 au 5 mars

Gymnase Marcel Kahn : du 12 au 15 janvier, du 9 au 12 février, du 9 au 12 mars

Salle du manège : du 19 au 22 janvier, du 16 au 19 février, du 16 au 19 mars

Gymnase Léonard de Vinci : du 26 au 29 janvier, du 23 au 26 février, du 23 au 26 mars

Le vaccinodrome de la CEA rouvre également ses portes à partir du lundi 20 décembre.