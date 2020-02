Coronavirus: la ville de Tours et le département d'Indre-et-Loire prennent des mesures

Le conseil départemental d'Indre-et-Loire et la ville de Tours mettent en pratique les mesures du ministère de la Santé pour prévenir l'épidémie de coronavirus en Touraine et anticiper la rentrée scolaire de lundi. Il n'y a à ce jour aucun cas déclaré en région Centre Val-de-Loire.

Aucun cas déclaré de coronavirus n'est apparu à ce jour dans les deux principales collectivités d'Indre-et-Loire, le conseil départemental et la ville de Tours mais toutes deux sont les premières collectivités en Touraine à prendre des mesures de précaution. Coup sur coup, ce jeudi 27 février, les services sociaux du département et le service santé de la ville ont dévoilé une longue liste de mesures qui complètent les recommandations du ministère de la Santé. Cela concerne les agents départementaux, les agents communaux, les familles scolarisées, et les parents des résidents des EPAHD qui reviendraient des régions à risques comme la Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, la Corée du Sud ou les régions de Lombardie et de Vénétie.

Thomas Gelfi, conseiller départemental délégué à l'administration du personnel, détaille ces premières mesures de précaution.

Thomas Gelfi, conseiller départemental délégué à l'administration du personnel, détaille ces premières mesures de précaution. Copier

Pour la ville de Tours, il n'est pas question que les familles qui reviennent des pays à risques envoient leurs enfants à l'école lundi, jour de la rentrée scolaire. Le message s'adresse aux parents d'élèves, mais aussi aux parents des enfants des crèches, et aux familles des résidents des EPAHD. Le docteur Edouard De Germay, adjoint au maire chargé des questions de santé, et Marion Cabanne, vice-présidente du CCAS, le centre communal d'action sociale, lancent deux messages d'alerte aux Tourangeaux.