Coronavirus : la ville du Mans continue à commander des masques mais ne pourra en fournir à tous les habitants

La ville du Mans continue à commander des masques. Des masques professionnels pour les personnels soignants et des masques en tissus pour les agents municipaux et les bénévoles. En revanche, Stéphane Le Foll l'a souligné ce mercredi, lors d'une conférence de presse : "La collectivité ne pourra pas en fournir à tous les habitants".

Des masques pour les professionnels de la santé et pour les fonctionnaires de terrain

"Nous avons commandé avec le département de la Sarthe 70.000 masques", a souligné ce mercredi Stéphane Le Foll, le maire du Mans, pour les personnels soignants. Il y a notamment 2.000 masques chirurgicaux qui arrivent toutes les semaines. Cela nous permet d'alimenter les personnels du CCAS et ceux qui travaillent dans les EHPAD. Nous sommes en train de voir pour une commande supplémentaire de masques chirurgicaux pour compléter notre stock et ainsi faire face aux besoins sanitaires.

La collectivité travaille également, depuis quinze jours, sur une commande de plus de 5.000 masques en tissus. Certains ont déjà été distribués aux agents qui travaillent sur le terrain comme les éboueurs, ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles qui travaillent pour distribuer les denrées alimentaires dans les associations. "Nous en avons donnés aussi à des opérateurs funéraires", poursuit Stéphane Le Foll. Dès la semaine prochaine, les agents des espaces verts qui vont reprendre le travail auront également des masques.

30.000 autres masques devraient arriver dans les prochains jours; une commande effectuée là-aussi avec le département. L'objectif étant d'avoir à notre disposition un stock suffisant pour les professionnels qui sont sur le terrain.

En revanche, la ville du Mans ne pourra pas fournir de masques à l'ensemble des habitants : "Ce n'est pas envisageable pour les collectivités", a rappelé Stéphane Le Foll.

Des masques pour les personnels qui travailleront dans les écoles

"Par ailleurs, pour les écoles, on ne sait pas encore quels sont les établissements qui vont rouvrir le 11 mai prochain, on est un peu dans le flou, a souligné Stéphane Le Foll, le maire du Mans. Mais pour toutes les écoles qui rouvriront, elles seront désinfectées et nous mettrons bien sûr du savon, du gel hydro-alcoolique et des masques pour l'ensemble des personnels qui seront dans les locaux. On le fait déjà d'ailleurs dans les écoles qui accueillent en ce moment les enfants des personnels soignants".