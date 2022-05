Coronavirus : lancement d'une campagne de dépistage à Changé face à l'explosion du nombre de cas de Covid-19

Le coronavirus circule de façon beaucoup plus importante en ce moment à Changé, près de Laval, par rapport au reste du département de la Mayenne. Le taux d'incidence dans cette commune est de 1046 nouveaux cas de Covid-19 contre 447 pour la moyenne mayennais, d'après le dernier bulletin de l'Agence régionale de santé. L'ARS appelle donc les habitants de Changé à se faire dépister rapidement afin de "protéger les habitants en cassant rapidement les chaines de contamination".

"Agir au plus vite"

La mairie de Changé et l'ARS veulent "agir au plus vite" et lancent une campagne de dépistage avec des tests antigéniques mardi 10 mai, dans la salle des Nymphéas de 11 heures à 16 heures. "Cette opération permet de diagnostiquer et d’isoler les personnes qui seraient atteintes de la Covid-19 (ainsi que leurs contacts à risque) et qui, présentant peu ou pas de symptômes, l’ignoreraient", écrit l'Agence régionale de santé ce vendredi 6 mai dans un communiqué. Les habitants n'ont pas besoin de rendez-vous ou d'ordonnance pour se faire dépister mais la carte d'identité, la carte vitale et un masque sont requis.