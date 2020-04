Coronavirus : lancement d’une étude clinique pour un test salivaire de dépistage rapide au CHU de Montpellier

Au CHU de Montpellier, une étude clinique est lancée ce samedi pour un test salivaire de dépistage simple et rapide du Covid-19. Conçu par une équipe du CNRS, il servirait notamment aux soignants mais les chercheurs comptent développer une version grand public. Résultats fin avril.

Un test salivaire de dépistage rapide du Covid-19? Un consortium français y travaille et lance un étude clinique ce samedi. Il est notamment composé de scientifiques du CHU de Montpellier et du CNRS du laboratoire Sys2Diag (société de biotechnologie SkillCell). Résultats attendus pour la fin avril.

L'objectif est de pouvoir disposer d'un outil simple qui ne nécessite ni laboratoire, ni personnel technique, ni coût exorbitant (Franck Molina, CNRS Montpellier)

Il s'agit de tester la performance du dépistage EasyCov. 180 personnes seront recrutées par les équipes Covid du CHU de Montpellier. L'étude clinique en double aveugle sera effectuée auprès de patients testés positifs au Covid-19 ainsi qu’auprès du personnel soignant hospitalier supposé négatif.

Si le liquide rose devient jaune, vous êtes positif

Le test EasyCov est rapide et simple, pas besoin de laboratoire, à la différence du test nasal qui demande plusieurs heures de traitement en laboratoire et nécessite des équipements importants. Il suffit de prélever de la salive, l’un des principaux vecteurs du virus, et de placer la languette dans un petit tube fermé avec les réactifs avant de chauffer à 65°C pendant 30 minutes, comme un bain-marie. "Si le liquide rose devient jaune, cela signe l'infection du patient" indique Franck Molina, du CNRS qui dirige le laboratoire qui a conçu le test.

Un test conçu en un mois

En un mois, EasyCov a été conçu, testé et validé en laboratoire à Montpellier. L’étude clinique permettra donc de confirmer ou d'infirmer ses performances en conditions réelles. Si les résultats s’avèrent concluants, la production pourra tout de suite commencer à grande échelle en France. Dès le mois de mai pour un dépistage des personnels soignants.

Prêt à être utilisé massivement

Par ailleurs, les chercheurs souhaitent développer une version grand public d’Easycov. La mise au point et l’industrialisation d’un dispositif portable de chauffe sont déjà en cours.