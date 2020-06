Coronavirus - Landes d'Armagnac : sept personnes positives après l'opération de dépistage

L’opération de dépistage au Covid-19 organisée du mardi 2 au jeudi 12 juin au sein des Maisons de santé de Roquefort et de Gabarret est terminée. Cette vaste campagne de dépistage gratuit avait été lancée par l'ARS et la Préfecture suite à la découverte de 14 cas de Covid-19 sur le secteur lors du week-end de l’ascension : 11 personnes dans le cadre d’un cluster et trois autres cas sans lien.

Les résultats

Sur les 973 tests exploités, sept se sont révélés positifs au Covid-19, font savoir ce lundi soir la Préfecture des Landes et l'ARS.

Une personne est en lien avec le cluster initial

Quatre autres personnes sont sans lien ni avec le cluster, ni entre elles

Deux personnes constituent un dernier foyer

Un risque minime de circulation du virus

Le dépistage a permis de casser les chaines de transmission, par des mesures de confinement des personnes porteuses du virus et la recherche de personnes contacts qui ont fait l’objet de dépistage à leur tour, si elles n’avaient pas été dépistées au cours de cette opération. Les tests des personnes contacts sont tous négatifs (un test en cours d’analyse).

Pour l'ARS, "ces résultats démontrent un risque minime de circulation du virus mais confortent la démarche de prélèvement organisée. Chacun est donc rappelé au devoir de respect des gestes barrières et à la vigilance".

Forte participation

Au total, ce sont donc 973 personnes qui sont venues se faire tester sur la base du volontariat. Une participation très importante, au delà de ce qu'avait prévu l'Agence Régionale de Santé, au point qu'il a fallu doubler les plages de dépistage à Gabarret avec une ouverture quatre jours (au lieu de deux) de mardi à vendredi (471 personnes testées). Le dépistage sur Roquefort a été étendu également sur trois jours, lundi, mercredi et jeudi (502 personnes).

La proportion des Landais dans les 973 personnes testées est de 95%, 5% sont Gersois. Les femmes ont été plus mobilisées que les hommes, à hauteur de 60%. L’âge médian est de 60 ans environ.