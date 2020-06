Coronavirus - Landes : les premiers résultats des dépistages gratuits dans le Gabardan

Après la détection de 14 cas de Covid-19 sur le secteur du Garbadan, dans le nord-est des Landes, lors du week-end de l'Ascension (11 personnes dans le cadre d'un cluster et trois autres cas zéro sans lien), l'Agence Régionale de Santé et la Préfecture des Landes ont décidé de lancer cette opération de dépistages gratuits.

L'opération permet ainsi d’évaluer le niveau de circulation du virus sur ce territoire, d'identifier de nouveaux cas positifs et leurs cas contacts, et de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus

260 tests exploités : quatre positifs

Dès mardi 2 juin, début des dépistages à la maison de santé de Gabarret, l'ARS des Landes a noté une forte participation de la population : 875 personnes recensées ce vendredi matin.

Ce qui l'a conduite à rajouter deux journées, mercredi et ce vendredi. A Gabarret, ce sont près de 500 personnes qui se sont inscrites sur ces quatre jours.

A Roquefort, où l'opération débute ce lundi 8 juin à la maison de santé, l'ARS a également rajouter une journée pour prendre en charge les quelque 400 inscrits à ce jour. Les dépistages auront lieu lundi, mercredi et jeudi.

Pour l'heure, 260 tests ont été exploités font savoir les autorités. Quatre tests sont positifs, dont un est en lien avec un cas précédent.

Un risque négligeable de circulation du virus

"Ces résultats partiels démontrent, pour le moment, un risque négligeable de circulation du virus, mais confortent la démarche de prélèvement organisée" peut-ton lire dans un communiqué commun de la Préfecture des Landes et de l'Agence Régionale de Santé, qui invitent chacun à continuer de respecter les gestes barrière.

Les inscriptions restent ouvertes (05.58.46.20.20) et les accueils spontanés restent possibles ce vendredi à Gabarret et la semaine prochaine à Roquefort jusqu'au 10 juin.