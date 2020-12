Coronavirus : Le Bade-Wurtemberg a commencé à vacciner ce dimanche

Le Land du Bade-Wurtemberg, en Allemagne, a pris une nette avance sur sa voisine, l'Alsace, en matière de vaccination anti-Covid. Plusieurs maisons de retraite de l'Ortenau ont reçu ce dimanche la visite d'équipes de vaccination mobiles. Et un centre de vaccination a ouvert ses portes à Fribourg.

Dans le Bade-Wurtemberg, c'est une jeune aide soignante de Stuttgart qui a reçu, ce dimanche 27 décembre 2020, la première injection de vaccin contre le Covid-19, en présence du Ministre-président du Land, Winfried Kretschmann.

La campagne de vaccination doit, comme en France, cibler dans un premier temps les plus âgés, en l'occurrence les plus de 80 ans.

325 résidents hébergés dans quatre maisons de retraite médicalisées, trois dans le district de l'Ortenau, en face de Strasbourg, et une près d'Emmendingen, au nord de Fribourg-en-Brisgau, ont ainsi été vaccinés dès ce dimanche, par plusieurs équipes mobiles.

Un vaccin gratuit

Comme en France, les Allemands auront accès au vaccin par vagues, en fonction des priorités définies par les autorités sanitaires. Les agents des services de réanimation vont bénéficier eux aussi des premières doses.

Deux centres de vaccination doivent ouvrir mi-janvier à Offenbourg et à Lahr, à proximité de Strasbourg.

Le centre de vaccination de Fribourg-en-Brisgau, en face de Colmar, a déjà démarré ses activités ce dimanche, au Parc des expositions. Ce centre devait disposer dès son ouverture d'un stock d'un millier de doses, en attendant des réapprovisionnements. Les vaccins sont administrés sur rendez-vous, gratuitement.