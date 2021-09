Coronavirus : le Bade-Wurtemberg ferme tous ses centres de vaccination

Changement de méthode dans le Land allemand du Bade-Wurtemberg : après plus de 8,2 millions d'injections, les centres de vaccination du Bade-Wurtemberg ferment leurs portes ce jeudi 30 septembre. Ce sont les médecins généralistes qui vont désormais s'en charger, soutenus dans un premier temps par des équipes mobiles et des bus de vaccination.

Environ 70 % des personnes âgées de 12 ans et plus dans le Bade-Wurtemberg ont été entièrement vaccinées

Cette nouvelle organisation est permise par une couverture vaccinale déjà importante : "Environ 70 % des personnes âgées de 12 ans et plus dans le Bade-Wurtemberg ont été entièrement vaccinées" explique le ministre de la santé du Land, Manne Lucha, "À partir d'octobre, la responsabilité principale des vaccinations sera entre les mains des médecins généralistes, et donc entre de très bonnes mains - comme pour toutes les autres vaccinations."

Une période de transition

Le ministère de la santé du Bade-Wurtemberg s'est associé à l'association des médecins de l'assurance maladie du Bade-Wurtemberg (KVBW) pour le suivi et le bon déroulement de ce changement dans la campagne de vaccination. Les trois premiers mois, 30 équipes mobiles ainsi que des bus de vaccination seront déployées en renfort dans le Bade-Wurtemberg.