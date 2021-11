Coronavirus : en Allemagne, le Bade-Wurtemberg va activer "l'état d'alarme"

Dans le Bade Wurtemberg, land allemand qui jouxte l'Alsace, "l'alarmstufe", le niveau d'alerte, sera très probablement déclenché mercredi 17 novembre. Les chiffres de l'épidémie se détériorent et il n'y a désormais quasiment aucune chance que la courbe s'inverse selon les autorités. De nouvelles mesures devraient donc s'appliquer.

Des restrictions pour les non-vaccinées

"La situation dans les hôpitaux est critique" a expliqué Manne Lucha, la ministre e la santé à Stuttgart, "les opérations doivent être reportées". Elle exhorte les Allemands à se faire vacciner et pour ceux qui le sont à continuer de respecter les gestes barrière et le port du masque. Ce lundi 15 novembre, 406 personnes sont désormais hospitalisées en soins intensifs dans le Land. Or, le niveau d'alerte (appelé 2G) est déclenché lorsqu'il y a plus de 390 malades deux jours de suite.

Les personnes non-vaccinées vont donc voir leurs accès à de nombreux lieux publics restreints. Ils ne pourront plus aller au restaurant, ou à la salle de sport, même avec un test négatif. Les évènements publics, comme les marchés de noël, leurs seront aussi interdits.