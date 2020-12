Coronavirus : La baisse se poursuit dans les services de réanimation du Gard

Comme tous les mardis et les vendredis, l'ARS communique sur le chiffre du Covid dans la région. Dans le Gard on observe une baisse des hospitalisations on passe de 309 à 304 malades à l'hôpital soit 5 personnes de moins depuis vendredi. Les services de réanimation sont aussi moins chargés on compte 16 personnes de moins en réanimation dans les services hospitaliers du Gard soit 36 au total.

11 décès supplémentaire depuis vendredi dans le Gard

Le nombre de décès liés au Covid augmente fortement depuis vendredi avec 269 morts soit 11 personnes de plus en 4 jours.

En revanche en Lozère, les chiffres de sont pas bons, on observe même une hausse des hospitalisations on passe de 36 à 48 personnes à l’hôpital, une baisse d'une personne en réanimation de 4 à 3. On enregistre aussi 4 décès supplémentaires depuis vendredi soit 37 aujourd'hui contre 34 il y a 4 jours.