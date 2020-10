Coronavirus : le bar des Halles à Perpignan fermé 15 jours par la préfecture

Le préfet des Pyrénées-Orientales vient de fermer administrativement ce mardi trois établissements du département dont le bar des Halles à Perpignan pour non respect du protocole sanitaire et du port du masque.

Le préfet des Pyrénées-Orientales sévit. Etienne Stoskopf vient de fermer administrativement trois bars du département ce mardi pour non respect du port du masque et du protocole sanitaire. Une fermeture pour 15 jours du Costa et de l'Exotic à Argelès et du bar des Halles à Perpignan, l'un des plus fréquentés de la ville. Les propriétaire de l'établissement regrettent une décision "très sévère et prise dans l'urgence".

Selon la préfecture, ces décisions interviennent "suite à plusieurs constats de la police pour non respect du port du masque et du protocole sanitaire". Trop de clients seraient sans masque et debout ce qui est interdit par le protocole sanitaire. "Certains ne nous écoutent pas. Nous avons le sentiment de payer pour quelques mauvais comportements" ajoutent les propriétaires du bar des Halles à Perpignan.

La préfecture a également mis 13 établissements en demeure.