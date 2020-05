Coronavirus : 31 morts en 24h dans les hôpitaux, la baisse se poursuit en réanimation

La Direction générale de la Santé a présenté les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus ce dimanche soir. Le Covid-19 a fait 28.802 morts depuis le 1er mars dans les hôpitaux et Ehpad, dont 31 décès dans les dernières 24 heures à l'hôpital.

La pression dans les hôpitaux continue sa diminution quotidienne, selon les derniers chiffres présentés par la Direction générale de la Santé ce dimanche soir. 14.322 personnes sont hospitalisées actuellement, dont 1.319 malades en service de réanimation. C'est 42 patients de moins qu'hier.

Le Covid-19 a fait 28.802 morts depuis le 1er mars dans les hôpitaux et Ehpad français, dont 31 décès dans les dernières 24 heures à l'hôpital. Les chiffres des décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad, maisons de retraite, etc.) ne seront actualisés que mardi, a précisé le communiqué.