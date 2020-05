Coronavirus : 57 morts en 24h dans les hôpitaux en France, la baisse se poursuit en réanimation

Le coronavirus a fait 28.771 morts depuis le 1er mars dans les hôpitaux et Ehpad français, dont 57 décès dans les dernières 24h à l'hôpital. La pression sur les services de réanimation continue de diminuer chaque jour, selon les chiffres présentés pas la Direction générale de la Santé ce samedi.

1.325 patients ont actuellement besoin de traitement lourds, pour un total de 14.380 personnes hospitalisées actuellement. Il y a 36 patients de moins qu'hier en service de réanimation à l'échelle nationale et 315 hospitalisations de moins. Ces chiffres montre la baisse de la pression sur l'hôpital. Une diminution très lente, mais quotidienne.