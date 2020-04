Coronavirus : 315 morts en 24 heures à l’hôpital, 5.140 décès dans les Ehpad depuis le 1er mars

Le nouveau bilan de l'épidémie de Coronavirus en France ce dimanche soir est de 14.393 morts, dont 9.253 à l'hôpital (+315 en 24 heures) et 5.140 dans les Ehpad et maisons de retraite. Le nombre de patients en service de réanimation continue sa lente diminution.

La direction générale de la Santé a présenté ce dimanche soir le bilan de l'épidémie de Coronavirus en France. On compte 6.845 personnes en réanimation. Malgré les nouvelles admissions, le nombre total de patients dans ce service diminue lentement pour la quatrième journée consécutive.

Malgré tout, l'épidémie de coronavirus "se poursuit de façon dynamique", a fait savoir dans un communiqué la direction générale de la Santé. Quelque 31.826 sont actuellement hospitalisées. C'est 1.688 de plus que la veille. Le bilan est désormais de 14.393 morts, dont 9.253 à l'hôpital (+315 en 24 heures) et 5.140 dans les Ehpad et maisons de retraite.

Prolongation du confinement pour endiguer l'épidémie

Emmanuel Macron envisage une prolongation du confinement au moins après le 10 mai, selon plusieurs sources dans son entourage dimanche, alors que le chef de l'Etat continue à consulter tous azimuts en vue de son allocution lundi soir.

L'Elysée, interrogé, n'a pas commenté l'article du Journal du dimanche évoquant un confinement pouvant se poursuivre peut-être jusqu'à fin mai, ainsi qu'une réouverture des écoles seulement en septembre.

L'épidémie dans le monde

La maladie Covid-19 a fait à ce jour plus de 109.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, un chiffre qui a doublé en un peu plus d'une semaine. Les États-Unis sont désormais le pays le plus touché, avec 527.000 cas recensés, le cap des 20.000 morts franchis samedi, selon un bilan de l'université Johns Hopkins.

Mais l'Europe reste l'épicentre de l'Épidémie. La pandémie a tué plus de 75.000 personnes, dont 80% en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, selon un bilan établi dimanche matin par l'AFP à partir de sources officielles. L'Italie a annoncé dimanche 431 décès de la maladie Covid-19 dans les dernières 24 heures, son bilan le plus faible depuis le 19 mars, il y a plus de trois semaines.