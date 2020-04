Coronavirus : 242 décès supplémentaires en 24h, 22.856 décès en France depuis le 1er mars

France

L'épidémie de coronavirus a fait 22.856 décès en France depuis le 1er mars, dont 14.202 à l'hôpital et 8.654 dans les Ehpad et maisons de retraite. C'est 242 morts de plus en 24 heures. Les besoins en réanimation continuent de diminuer.