Coronavirus : plus de 28.000 morts en France au total, 483 décès en 24 heures

La Direction générale de la Santé a présenté les nouveaux chiffres de l'épidémie de Coronavirus en France ce dimanche soir. Le Covid-19 a fait 28.108 morts depuis le 1er mars dans les hôpitaux, Ehpad, et maisons de retraite. C'est 483 décès de plus en 24 heures.

C'est une forte augmentation par rapport aux 96 décès enregistrés samedi, et la hausse la plus importante de ces dernières semaines. Elle est essentiellement due aux décès en Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+429 par rapport à samedi, contre +54 à l'hôpital).

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, dimanche 17 mai 2020 © Visactu -

En revanche, la pression sur les services de réanimation continue de diminuer très lentement. Sur 19.361 personnes actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, 2.087 patients nécessitent des soins lourds, soit 45 de moins qu'hier.

Un plan pour l'hôpital dès cet été

Par ailleurs, ce dimanche dans le JDD, le ministre de la Santé Olivier Véran a promis un plan pour l'hôpital d'ici l'été, de meilleurs salaires pour les soignants et un assouplissement des 35 heures. "Il faut travailler à une augmentation" des salaires des personnels hospitaliers, "au-delà des primes", déclare le ministre, sans donner plus de détails. Concernant le temps de travail, il explique : "il ne s'agit pas d'obliger des gens à travailler davantage, mais de créer un cadre beaucoup plus souple pour permettre à ceux qui le souhaitent de le faire."