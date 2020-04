Coronavirus : le bilan du COVID-19 repart à la hausse dans les Alpes-Maritimes

Depuis le début de l'épidémie, le coronavirus a fait 196 victime dans le département des Alpes-Maritimes. Comme chaque soir l'ARS, Agence Régionale de Santé, vient de révèler ses chiffres dans notre département.

Un retour à la hausse

Et s'ils étaient réjouissants ce mercredi avec aucun nouveau décès enregistré dans le département mar-alpin. Ce jeudi marque un nouveau mauvais chiffre : six nouveaux décès dans le 06. Il s'agit du nombre le plus important de victimes sur une journée depuis le 24 avril. Aucun décès n'est à déplorer en revanche dans les EHPAD ce jeudi.

Cela porte à 196 le nombre de victimes du COVID-19 rien que pour les Alpes-Maritimes depuis le début de l'épidémie.