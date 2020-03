Coronavirus : le bilan en Bretagne passe à 59 cas de contamination

59 personnes sont désormais touchées par le coronavirus en Bretagne, c'est le dernier bilan du l'agence régionale de santé ce dimanche 8 mars. Le Morbihan reste le département breton qui compte le plus grand nombre de contaminations avec 47 personnes recensées.

Le coronavirus poursuit sa progression en Bretagne comme partout en France. Ce dimanche 8 mars à 18h, 59 personnes sont désormais recensées par l'agence régionale de santé Bretagne, c'est 12 de plus qu'hier à la même heure. Le Morbihan reste le département breton qui compte le plus grand nombre de contaminations avec 47 personnes recensées, soit 9 cas supplémentaires en cette fin de journée du 8 mars. Le Morbihan a toujours la particularité d’être une zone de circulation active du virus. 7 communes sont touchées par des cas de contamination : Auray, Brech, Carnac, Crac’h, Saint-Philibert, Saint-Pierre Quiberon et Saint-Anne d’Auray. Dans ces communes les écoles sont toujours fermées jusqu'au 14 mars prochain.

Par ailleurs, dans les autres départements bretons également touchés on compte désormais 5 cas dans le Finistère, et 7 cas en Ille-et-Vilaine.

L'ARS Bretagne attire particulièrement l'attention des visiteurs d'Ehpad et d'établissements de santé. Les visites aux résidents, sauf cas exceptionnels déterminés avec la direction de l’établissement en lien avec l’ARS, sont fortement déconseillées. Les personnes symptomatiques sont interdites de visite. Les services intervenant au domicile invitent les personnes qu’ils accompagnent à limiter leurs sorties, les visites à leur domicile de personnes extérieures, et en particulier les contacts avec les mineurs. Dans tous les cas, les recommandations relatives aux gestes barrières leur sont rappelées.

Comme nous vous l'expliquions hier, samedi 7 mars, six Ehpad rennais sont désormais fermés aux visiteurs, sauf "circonstances exceptionnelles, qui seront appréciées au cas par cas par les équipes des EHPAD, en lien avec les familles. Des mesures d'hygiènes renforcées sont également mis en œuvre", précise la mairie de Rennes.