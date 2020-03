Coronavirus : le bilan en France est de 25 morts et 1.412 cas de contamination confirmés ce lundi

Le directeur général de la santé Jérôme Salomon annonce ce lundi soir 1.412 de contamination au Coronavirus Covid-19 en France et 25 morts au total. C'est quatre décès et 286 cas de plus en 24 heures.

On dénombre ce lundi soir en France 1.412 cas de contamination au Coronavirus Covid-19 et 25 morts au total, annonce le directeur général de la santé Jérôme Salomon. C'est quatre décès et 286 cas de plus en 24 heures. Les zones les plus touchées restent la Haute-Savoie, l'Oise, le Haut-Rhin, et le Morbihan. Le directeur général de la santé note également un nouveau regroupement en Corse à Ajaccio avec 38 cas et un premier décès. Toutes les régions métropolitaines sont touchées, ainsi que trois départements d'outre-mer.

à lire aussi Coronavirus : des mesures fortes mises en œuvre sur Ajaccio pour contenir le cluster

Sur les 25 personnes décédées, 21 avaient de plus de 70 ans et présentaient d'autres pathologies. Jérôme Salomon appelle à "renforcer les bons comportements et les gestes barrières", alors que la France reste en "stade 2 de l'épidémie."

Cependant, le site officiel Santé publique France annonçait simultanément un bilan de "30 morts". Interrogé sur ce point pendant son point de presse, Jérôme Salomon a fait valoir qu'il ne rapportait que "les données consolidées".

La menace d'une pandémie est devenue "très réelle"

Jérôme Salomon a rappelé que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que la Chine était "en train de maîtriser l'épidémie", elle a parallèlement averti que "la menace d'une pandémie" à l'échelle de la planète était "devenue très réelle", tout en reconnaissant que ce serait "la première" de l'histoire "qui pourrait être contrôlée".

Le nombre des cas dépasse dorénavant les 110.000, dont près de 4.000 morts, dans 100 pays et territoires, selon un bilan établi lundi par l'AFP.

Le ministre de la Culture contaminé

Le ministre de la Culture Franck Riester a été contaminé par le nouveau coronavirus, a indiqué également ce lundi soir son cabinet, soulignant qu'il était "en forme" et à son domicile parisien.

"Le ministre a été testé positivement aujourd'hui" après avoir manifesté des "symptômes", a précisé le cabinet, notant que Franck Riester avait passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés.