Coronavirus: le bilan porté à 259 morts en Chine. D'autres pays touchés

Coronavirus : plus de 250 morts en Chine

La Chine est de plus en plus isolée par la crise du nouveau coronavirus. Les Etats-Unis et l'Australie sonnant la charge contre les voyageurs en provenance de ce pays, où l'épidémie a fait 259 morts.

Les 180 Français rapatriés vendredi de la zone au coeur de l'épidémie ont passé leur première nuit en quarantaine dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet près de Marseille. Selon les secouristes, "la vie reprend son cours" avec notamment une partie de volleyball pour les enfants samedi matin.

Un deuxième avion affrété par le gouvernement pour rapatrier notamment des ressortissants français de Wuhan, a décollé dans la nuit de vendredi à samedi de Paris. Il doit ramener d'autres Français qui auraient "des regrets" de ne pas avoir pris le premier vol ainsi que des ressortissants d'autres pays, a précisé la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Eviter une propagation du virus

Une vingtaine de pays ont annoncé avoir confirmé des cas de contamination. La grande majorité des cas ont toutefois été répertoriés en Chine. L’Espagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Suède ont annoncé leurs premiers cas de contamination. Le Royaume-Uni a annoncé le rapatriement de son personnel diplomatique non essentiel basé en Chine.

Les trois principales compagnies aériennes américaines, United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines suspendent leurs liaisons vers la Chine continentale. Elles avaient déjà réduit le nombre de vols du fait d’un déclin de la demande provoqué par les craintes autour de l’épidémie.

Dans le centre de la Chine, la province du Hubei, foyer de l’épidémie, est toujours placée en confinement, les routes sont bloquées et les transports publics fermés dans le but d’éviter une propagation de l’épidémie. Dans ce contexte, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a demandé à l’Union européenne de faciliter la livraison par ses Etats membres de fournitures médicales urgentes à la Chine.

Le nombre de personnes contaminées en Chine atteint 11.791, soit plus de 2.100 nouveaux cas pour la journée de vendredi. Six cas ont été recensés en France.

Le gouvernement a mis en place depuis samedi matin un numéro vert pour les personnes qui se posent des questions concernant le coronavirus : 0800 130 000. Il est ouvert de 9h à 19h tous les jours.