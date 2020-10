Coronavirus : avec 62 malades sur 81 résidents, le "cluster" prend de l'ampleur à l'Ehpad de Jarnac

Le "cluster" détecté dans l'Ehpad de Jarnac, en Charente, prend de l'ampleur avec 25 nouveaux cas de Covid-19 parmi les résidents et le personnel de cet établissement apprend-on ce vendredi. On compte désormais plus de soixante cas chez les résidents et sept personnes ont succombé au virus.