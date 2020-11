Coronavirus : le blues des infirmiers de l'Hôpital Nord Franche Comté face à la deuxième vague de l'épidémie

Réorganisation des services, arrivée de patients Covid, et de nouveau, des décès. À l'Hôpital Nord Franche-Comté, les soignants se retrouvent dans la même situation qu'en mars dernier. Mis à part le fait que, cette fois, ils ont tout le matériel nécessaire pour travailler, ils sont de nouveau sur le front : "Les unités covid ressemblent à des zones de guerre", confie une infirmière qui souhaite rester anonyme.

Psychologiquement, ils ne se sont pas encore remis de la première vague, alors face à la seconde, ils se sentent déjà épuisés. "Je me sens totalement anxieuse, je me demande si je vais tenir le coup physiquement", souffle cette soignante.

Angoisse et fatigue

À l'Hôpital Nord Franche-Comté qui emploie plus de 800 infirmiers et plus de 600 aides-soignants, elle n'est pas la seule à sentir angoissée : "Parfois, il y a des pleurs, mais heureusement on craque à tour de rôle", explique-t-elle. Les causes de leur désarroi sont multiples : la réorganisation des services, qui déstabilise en modifiant les repères. "Certains se mettent à faire des heures de nuits alors qu'ils n'en faisaient pas avant, d'autres viennent de services totalement différents, comme en pédiatrie, où le travail n'est pas le même."

Il y a aussi les journées interminables : "Hier, j'ai rencontré une de mes collègue, elle a passé tout son temps presque, 8h30 ou 9 heures non-stop sans boire, sans manger, sans s'asseoir". Et puis par-dessus tout, "il y a la mort, la fin de vie des gens".

Le souvenir de la première vague pèse aussi beaucoup : "On sait ce qui nous attend, c'est pire que quand on ne sait pas et qu'on avance au jour le jour, là on sait d'avance que c'est terrible."

"Perte de sens au travail" pour une partie des soignants

Selon Céline Durosay, vice-présidente de la Coordination Nationale Infirmière à Trévenans, ce mal-être est antérieur à la crise. Elle l'avoue, beaucoup d'infirmiers et d'aides soignants pensent même à arrêter leur carrière : "Depuis au moins deux mois il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des agents qui viennent, à notre bureau, pour nous demander comment on fait pour prendre une disponibilité, pour démissionner, et puis beaucoup d'agents font des demandes de départ en retraite." Elle explique ce phénomène par une "perte de sens au travail" des soignants qui se sentent "ballottés d'un service à l'autre".

D'après elle, selon la direction, les chiffres ne montrent pas une explosion des demandes de départs. Elle précise que toute la période où le plan blanc est activé, les nouvelles demandes de disponibilités ou de démissions ne sont plus acceptées.

Selon les derniers chiffres de l'ARS, vendredi 30 octobre, on comptait 63 patients dans les services Covid de l'Hôpital Nord Franche-Comté dont 11 en réanimation.