Coronavirus : le camion médicalisé reprend la route pour vacciner dans les coins reculés de la Bigorre

C'est la deuxième tournée de l'année du camion médicalisé chargé de s'arrêter dans les coins les plus reculés de la Bigorre, pour permettre aux populations isolées d'être vaccinées contre le coronavirus. Pendant 17 jours il va s'arrêter dans plus d'une vingtaine de communes, à commencer par Arreau ce mercredi 1er décembre. 250 injections seront réalisées chaque jour, jusqu'au 23 décembre. Le département des Hautes-Pyrénées et l'antenne départementale de l'Agence régionale de Santé en sont à l'initiative.

Les chiffres de l'épidémie au plus haut en Bigorre

"Il y a une accélération de l'épidémie et il nous apparaît urgent d'intervenir et de faire en sorte d'être le plus rapides et efficaces possible", indique Michel Pélieu, le président du département qui compte le 2e pire taux d'incidence de France (485 malades du Covid-19 pour 100 000 habitants ce mardi soir). "De plus, les dernières annonces du gouvernement nous obligent à nous mobiliser pour proposer solutions de vaccination de proximité. Bien sûr il y a des centres de vaccination, mais plus on ira au plus profond de nos territoires, dans les vallées, le secteur des coteaux, le piémont, la vallée de l'Adour... mieux ce sera. En 20 jours cela fait environ 5 000 injections dans le département et ce n'est pas neutre", ajoute Michel Pélieu.

La liste des communes où s'arrête le camion

01/12 Arreau

02/12 Saint-Laurent-de-Neste - Cantaous

03/12 Campan

06/12 Loures-Barousse - MauléonBarousse

07/12 Saint-Pé-de-Bigorre

09/12 Galan - Capvern

10/12 Trie-sur-Baïse - Tournay

11/12 Castelnau-Magnoac

13/12 Madiran

14/12 Rabastens-de-Bigorre

15/12 Luz-Saint-Sauveur

16/12 Arrens-Marsous - Aucun

17/12 Cabanac - Pouyastruc

20/12 Cauterets

21/12 Ossun - Azereix

22/12 Bordères-sur-l’Echez

23/12 La Barthe-de-Neste

Si vous habitez une de ces communes, vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 06 35 71 47 18.

Le camion comporte un espace de stockage des vaccins, un espace de vaccination, de repos et une installation satellite permettant de transmettre les informations en tant réel et de générer instantanément un QR code. Dans ces zones les plus reculées du département, 75 % de la population environ est vaccinée contre plus de 85 % dans l'ensemble du département.